Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok - Son Dakika
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Spor

Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında Fred'i riske etmeme kararı aldı. Sakatlığını yeni atlatan oyuncu, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü kadroya alınmayacak.

26.02.2024 16:52  Güncelleme: 17:08
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve taraftarların forma giyeceği günü iple çektiği Fred hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İSMAİL KARTAL RİSKE ETMEYECEK

Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında yıldız oyuncuyu riske etmeme kararı verdi. Yıldız futbolcu kadroya alınmayacak.

ZEMİN NEDENİYLE KADROYA ALINMAYACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, sakatlığını yeni atlatan Fred, Eryaman Stadyumu'nun zemininden ötürü sakatlığının nüksetmesi ihtimali göz önüne alınarak riske edilmeyecek. Fred'in ligde oynanacak Hatayspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok
Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok
Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet gönül: Fenerbahçe takımının doktorlarında problem var gibi maşallah gelen futbolcular sakatlanır giden futbolcular sakatlanır yada sakat futbolcu alınıp sakat futbolcu satılıyor 8 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Taraftarın yolunu gözlediği Fred kupa maçında yok - Son Dakika
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