Taraftarlar Elazığspor maçını kentin göbeğinde dev ekrandan izledi

Adana 01 FK-Elazığspor maçı için yüzlerce Elazığspor taraftarı, kent merkezinde kurulan dev ekrandan mücadeleyi takip etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup Play-Off bileti için Elazığspor deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaştı. Adana deplasmanına gidemeyen taraftarlar için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Genciyle yaşlısıyla meydanı dolduran Elazığlılar, takımlarının maçlarını burada izledi. - ELAZIĞ