Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda - Son Dakika
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Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İspanyol takımı Real Sociedad, Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmayı planlıyor.

19.07.2024 12:09
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Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

KEREM'E REAL SOCIEDAD KANCASI

Gelecek sezon sağlam bir kadro kurmak isteyen İspanyol takımı Real Sociedad, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu radara aldı.

İspanyol ekibi, Kerem konusunda temaslara başladı. 25 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euroluk değerini yüksek bulan Real Sociedad, pazarlıklarla rakamı aşağı çekmek istiyor.

83 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray'da 2020 yılından bu yana forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 44 gol attı ve 39 asist yaptı.

Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda

Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: bununla beraber icardide giderse ilk 5 çok zor zor gese için bu sene 3 ağustosta ilk darbeyi BEŞİKTAŞ indirecek zaten memette gitti gese bitti 12 25 Yanıtla
    yeliz arslan: Ferhat konuştu arkadaşlar 24 0 Ahmet VURAL: Oo ferxat bakıyorum futbola da el atmışsın konuş ferxattt birde bejekeyi büyük yazmış :))))) 5 2 ÖMÜR KİLLİOĞLU: Eminim Ferhatı yazısını okurken herkes yine ne saçmaladı acaba diyerek okuyor 0 0
  • Ferhat Eser: Kal şampiyonlar liginde oyna ne sociadı 3 15 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: dursun ozbek bu sene batıracak bu takımı demedi deme 9 7 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Çok çok sevinirim kerem daha Galatasaray da düzen tutmaz takımı karıştırır liderlik abilik yapma özelliği var.kerem takım oyuncusu olamaz. 6 3 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: Başlık her zamanki gibi saçma Taraftar neden kahrolsun zaten taraftar onu gönderdi 50 defa yuhalandı 4 1 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Birsene sonra Fenerbahçe alır alın size yenibir Emre Belözoğlu. 2 2 Yanıtla

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