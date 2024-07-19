Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda

ferhat eser:

bununla beraber icardide giderse ilk 5 çok zor zor gese için bu sene 3 ağustosta ilk darbeyi BEŞİKTAŞ indirecek zaten memette gitti gese bitti

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yeliz arslan: Ferhat konuştu arkadaşlar 24 0

Ahmet VURAL: Oo ferxat bakıyorum futbola da el atmışsın konuş ferxattt birde bejekeyi büyük yazmış :))))) 5 2