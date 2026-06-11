Taraftarlar Maçta Yemek Yedi - Son Dakika
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Taraftarlar Maçta Yemek Yedi

11.06.2026 11:03
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İngiltere-Kosta Rika maçında taraftarlar, saha kenarındaki masalarda yemek yiyerek dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki İngiltere-Kosta Rika maçına, oynanan futboldan çok saha kenarına yerleştirilen masalarda yemek yiyen taraftarlar damga vurdu.

ABD'nin Orlando şehrindeki Inter & Co Stadı'nda oynanan İngiltere-Kosta Rika karşılaşması sırasında saha kenarında bulunan masalarda oturan taraftarlar, futbolseverlerin dikkatini çekti.

Korner direğinin bulunduğu alandaki reklam panolarının arkasına yerleştirilen masalarda oturan bazı taraftarlar, çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde karşılaşmanın keyfini çıkardı.

Yeşil sahalardaki alışılmışın dışında bu görüntüler, futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İngiltere, müsabakayı Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in golleriyle 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Taraftarlar Maçta Yemek Yedi - Son Dakika

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