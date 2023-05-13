Taraftarlar Messi'yi yerden yere vuruyor, PSG'li taraftarlardan Arjantinli topçuya yuhalama! - Son Dakika
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Taraftarlar Messi'yi yerden yere vuruyor, PSG'li taraftarlardan Arjantinli topçuya yuhalama!

13.05.2023 23:25

PSG taraftarı, 2 hafta kadro dışı cezası alan, ardından affedilen Lionel Messi'yi yine yuhaladı. Ajaccio maçının kadrosuna alınan Messi'nin ismi statta anons edilince tribünlerden büyük bir uğultu koptu. Taraftarlar, Messi topu her ayağına aldığında yuhaladı.

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG, sahasında Ajaccio'yu konuk etti. Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçta gözler Lionel Messi'nin üstündeydi.

TARAFTAR AFFETMEDİ

İzin almadan Suudi Arabistan'a giden ve 2 hafta kadro dışı bırakılan Lionel Messi, paylaştığı özür videosunun ardından affedildi. Teknik Direktör Galtier, Messi'yi Ajaccio maçında ilk 11'e yazdı. Ancak taraftarın tepkisi çok başka oldu.

İLK ANDAN İTİBAREN TEPKİ

Statta Lionel Messi'nin ismi anons edilince büyük bir uğultu koptu. Maç başladıktan sonra dinmesi beklenen tepkiler daha da şiddetlendi.

DİNMEYEN YUHALAMA

Lionel Messi'nin topla her buluşmasında taraftar yuhaladı. Tepkilerden etkilenen Arjantinli futbolcunun yüzü düştü.

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Son Dakika Spor Taraftarlar Messi'yi yerden yere vuruyor, PSG'li taraftarlardan Arjantinli topçuya yuhalama! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarlar Messi'yi yerden yere vuruyor, PSG'li taraftarlardan Arjantinli topçuya yuhalama! - Son Dakika
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