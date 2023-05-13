Fransa Ligue 1'in 35. haftasında PSG, sahasında Ajaccio'yu konuk etti. Parc des Princes Stadı'nda oynanan maçta gözler Lionel Messi'nin üstündeydi.
İzin almadan Suudi Arabistan'a giden ve 2 hafta kadro dışı bırakılan Lionel Messi, paylaştığı özür videosunun ardından affedildi. Teknik Direktör Galtier, Messi'yi Ajaccio maçında ilk 11'e yazdı. Ancak taraftarın tepkisi çok başka oldu.
Statta Lionel Messi'nin ismi anons edilince büyük bir uğultu koptu. Maç başladıktan sonra dinmesi beklenen tepkiler daha da şiddetlendi.
Lionel Messi'nin topla her buluşmasında taraftar yuhaladı. Tepkilerden etkilenen Arjantinli futbolcunun yüzü düştü.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar Messi'yi yerden yere vuruyor, PSG'li taraftarlardan Arjantinli topçuya yuhalama! - Son Dakika