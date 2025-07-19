Taraftarlar müjde! Galatasaray\'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

3 sene üst üste şampiyon olan ve gelecek sezon da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

LAZIO MAÇI TV100'DEN YAYINLANACAK

2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Yeni sezon öncesi 19 Temmuz'a kadar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar daha sonrasında Avusturya'ya gidecek. Galatasaray burada 23 Temmuz'a kadar kalacak.

HAZIRLIK MAÇLARI FİKSTÜRÜ