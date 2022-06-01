Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı

01.06.2022 11:09

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü ve gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'de yılan hikayesi sona erdi. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

FENERBAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ

Jorge Jesus ile görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS, İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile geçtiğimiz günlerde söz kesmiş, deneyimli teknik direktör 1 Haziran gecesi özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu Fener'in yeni teknik patronu Jesus gelir gelmez gündem oldu! Elindeki çantalarla helikoptere binerken az daha düşüyordu Jorge Jesus İstanbul'da Jorge Jesus İstanbul'da

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Jorge Jesus, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 HSK Genel Kurulu'nda boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı
11:09 Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı
11:06 Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 968 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:22:01. #1.12#
SON DAKİKA: Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement