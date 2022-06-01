Taraftarların heyecanla takip ettiği süreç mutlu sonla tamamlandı: Fenerbahçe, Jorge Jesus'u resmen açıkladı

Fenerbahçe'de yılan hikayesi sona erdi. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Jorge Jesus ile görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Fenerbahçe, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe uzun süredir görüştüğü Jorge Jesus ile geçtiğimiz günlerde söz kesmiş, deneyimli teknik direktör 1 Haziran gecesi özel uçakla İstanbul'a gelmişti.
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