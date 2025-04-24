Geçmişte ülkemizde de görev yapan Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Rumen ekibi Rapid Bükreş, Romanya Kupası yarı final maçında Hermannstadt'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sumudica, bu karşgörevini bıraktığını söyledi.
Rumen teknik adam, maçın ardından takım otobüsüne bineceği sırada taraftarların tepkisinin ardından, "Bu takım için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Bu benim hatam! Şu andan itibaren Rapid'in teknik direktörü değilim. Özür dilerim. Bu benim hatam, kabul ediyorum. Muhtemelen benden daha fazlasını yapacak başka bir koç gelecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rapid Bükreş taraftarlar, maçın ardından Hermannstadt Teknik Direktörü Marius Maldara?anu'nun göreve gelmesine yönelik, "Malda gelsin, Malda gelsin" tezahüratları yaptılar.
54 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica, ülkemizde 4 takım çalıştırdı. Sumudica, Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Gaziantep temsilcisinde 2 kez görev aldı.
Son Dakika › Spor › Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti - Son Dakika
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