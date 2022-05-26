Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu

Roma ile Feyenoord, UEFA Konferans Ligi finalinde Air Albania Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi İtalyan ekibi 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

ZANIOLO'DAN GALİBİYETİ GETİREN GOL

Karşılaşmaya iyi başlayan Roma, Feyenoord kalesinde ilk düdükle birlikte etkili olmaya başladı. 32. dakikada Zaniolo ile öne geçen İtalyan ekibi ilk yarıyı önde kapadı.

KUPA ROMA'NIN

İkinci yarıya Feyenoord harika başlarken peş peşe ataklarda Roma kalecisi Rui Patricio kalesinde adeta devleşti. 2 kere direkten dönen Hollanda ekibi bir türlü aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın son çeyreğinde ise Roma, katı savunma anlayışıyla rakibine pozisyon vermedi. Maçı 1-0 kazanan Roma, İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

İLK KEZ AVRUPA KUPASI KAZANDILAR

Roma, UEFA Konferans Ligi'ni ilk kazanan takım olmasının yanı sıra Jose Mourinho yönetiminde bir ilki de başardı. Portekizli hoca, İtalyan devine Avrupa kupalarındaki ilk kupasını kazandırdı.