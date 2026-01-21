Tarih yazıyorlar! Karabağ\'dan 90+4\'te muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karabağ, 3-2 kazandı.
Karabağ, 4. dakikada Camilo Duran'ın golüyle öne geçerken, bu gole cevap 10. dakikada Can Uzun'dan geldi. İkinci yarının son bölümünde konuk ekip Frankfurt penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Fares Chaibi, 78. dakikada skoru 2-1 yaptı. Karabağ, bu gole 80. dakikada Camilo Duran ile karşılık verdi. Son anlarda baskısını artıran Azerbaycan ekibi, 90+4'te Behlül Mustafazade'nin golüyle öne geçerek maçı kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun sürpriz takımı olan Karabağ, bu sonuçla birlikte 10 puana yükselerek ilk 24 şansını devam ettirdi. Eintracht Frankfurt, 4 puanda kaldı.
Devler Ligi'nin son hafta maçında Karabağ, zorlu Liverpool deplasmanına çıkacak. Tarihinde ikinci kez Devler Ligi'nde mücadele eden Karabağ, ilk kez üst tura yükselmenin peşinde olacak.
