Tarih yazıyorlar! Karabağ\'dan 90+4\'te muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karabağ, 3-2 kazandı.

90+4'TE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Karabağ, 4. dakikada Camilo Duran'ın golüyle öne geçerken, bu gole cevap 10. dakikada Can Uzun'dan geldi. İkinci yarının son bölümünde konuk ekip Frankfurt penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Fares Chaibi, 78. dakikada skoru 2-1 yaptı. Karabağ, bu gole 80. dakikada Camilo Duran ile karşılık verdi. Son anlarda baskısını artıran Azerbaycan ekibi, 90+4'te Behlül Mustafazade'nin golüyle öne geçerek maçı kazandı.

İLK 24 YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun sürpriz takımı olan Karabağ, bu sonuçla birlikte 10 puana yükselerek ilk 24 şansını devam ettirdi. Eintracht Frankfurt, 4 puanda kaldı.

İLK KEZ ÜST TUR PEŞİNDE

Devler Ligi'nin son hafta maçında Karabağ, zorlu Liverpool deplasmanına çıkacak. Tarihinde ikinci kez Devler Ligi'nde mücadele eden Karabağ, ilk kez üst tura yükselmenin peşinde olacak.