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Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap - Son Dakika

Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap

27.01.2022 16:26

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'den gelecek bir teklife kapalı olduğunu net olarak ifade etti. Kocaman, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum, olmam da!" dedi.

Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Aykut Kocaman, Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de görev almayacağını net bir şekilde ifade etti. Kocaman'ın Tivibu Spor'da Başkan Ali Koç hakkında kullandığı, "Ayrıldıktan sonra yaptıkları çok ağırıma gitti" ifadesi dikkat çekti

İşte Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe sorularına verdiği cevaplar:

"BEN KENDİ HALİMDE YAŞIYORUM"

Ayrıldıktan sonraki süreçte başkanın (Ali Koç) benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağırıma gidiyor. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor.

"BU KADAR NET"

Ben Fenerbahçe'deki şu andaki denklemin içinde hiçbir zaman olmadım. Bu denklemin için yokum. Hiç olmadım, olmayacağım, olmam da. Bu konu bu kadar nettir."

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Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihe geçecek laflar! 'Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap - Son Dakika
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