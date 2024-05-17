Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa: 19 Mayıs Bisiklet Turu - Son Dakika
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Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa: 19 Mayıs Bisiklet Turu

Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa: 19 Mayıs Bisiklet Turu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilciliği öncülüğünde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini içeren bisiklet turu düzenlenecek. Etkinlik, milli bilinci artırmayı ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Tur, 19 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da Van Kalesi güneyindeki Kayaçelebi Camii önünde başlayacak ve Edremit ilçe kent meydanında son bulacak. Tarihi mekanları kapsayan bisiklet turu, geleneksel bir etkinlik haline getirilecektir.

17.05.2024 12:03
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Van Temsilciliği öncülüğünde 19 Mayıs 2024 Pazar günü "Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa" sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan güzergahlarda halka açık "Tarihe Saygı Geçmişe Vefa

19 Mayıs Bisiklet Turu" sloganıyla bisiklet turu düzenlenecek. Tura katılacak bisiklet severlerin büyük bir heyecan yaşayacakları etkinliğin milli bilinci artırmada ve farkındalık yaratılmasında önemli rol oynaması hedefleniyor.

TSYD Van Temsilciliği öncülüğünde, Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Vangölü Aktivistleri tarafından "Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa 19 Mayıs Bisiklet Turu" sloganıyla düzenlenecek bisiklet turu 19 Mayıs Pazar günü saat 11.00 da Van Kalesi güneyinde yer alan 1915'de yakılıp yıkılan tarihin canlı tanığı eski Van şehrinde yer alan eserlerinden Kayaçelebi Camii önünde başlayacak etkinlik Van Gölü Sahil Yolunda devam edecek, Edremit ilçe kent meydanında son bulacak. "Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Nesiller" ve "Van Gölü Kirlenmesin" çağrılarının da yapılacağı bisiklet turunda çok sayıda bisiklet severin pedal çevirmesi bekleniyor. Tarihi mekanları kapsayan bisiklet turunun farklı tarihi mekanlar ile geleneksel hale getirilecek. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa: 19 Mayıs Bisiklet Turu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihe Saygı, Geçmişe Vefa: 19 Mayıs Bisiklet Turu - Son Dakika
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