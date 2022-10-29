Fenerbahçe'nin skoru 3-0'dan 3-3'e getirdiği Rennes maçında Jorge Jesus'un devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı

Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında 3 farklı geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Büyük yankı uyandıran geri dönüşte Jorge Jesus'un devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"BİRAZ AZARLAMIŞ OYUNCULARI"

A Spor'da Jorge Jesus'un soyunma odasında yaptığı konuşmayı anlatan ünlü yorumcu Yusuf Kenan Çalık, "Devre arasında Jorge Jesus personeli ve oynamayan oyuncuları dışarı çıkararak oynayan 11 oyuncuya özel bir konuşma yaptı. Tartışma ya da negatif bir şey söylemek istemiyorum ama biraz azarlamış oyuncuları." dedi.

"POTANSİYELİNİZİN ÇOK ALTINDA KALDINIZ"

Çalık ayrıca, "Jorge Jesus, Miha Zajc'a gidiyor ve oyuna gireceğini söylüyor. Neler beklediğini Zajc'a anlatıyor. Jesus, Fenerbahçe'nin geri dönüş yapabileceğini düşündüğünü ve oyuncularının aslında potansiyellerinin çok altında oynadığını anlatmış." ifadelerini kullandı.