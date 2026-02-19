Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri

Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk\'un devre arası sözleri
19.02.2026 08:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk\'un devre arası sözleri
Haber Videosu

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi maçta teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında yaptığı konuşma galibiyetin dönüm noktası oldu. Buruk, 2-1 geride olan takımını 'Oyunun hakimi biziz, yıkın geçin' sözleriyle motive etti. Bu konuşmanın ardından ikinci yarıya büyük bir hırsla çıkan Galatasaray, 4 gol birden atarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecede teknik direktör Okan Buruk'un devre arasında yaptığı konuşma galibiyetin dönüm noktası oldu. Kadro tercihleri ve maç içindeki hamleleriyle alkış alan tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 geride soyunma odasına giden takımını ayağa kaldırdı.

"YIKIN GEÇİN"

İlk yarıyı üzgün tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcuları etrafına toplayan Buruk'un, "Oyunun hakimi biziz. Şanssız goller yedik. Pes etmek, bırakmak kesinlikle yok. Arkamızda muhteşem bir taraftar gücü var. Evimizdeyiz, güç bizim elimizde. Böyle oynamaya devam edin, kazanan biz olacağız. Yıkın geçin" sözleriyle oyuncularına seslendiği öğrenildi.

Bu konuşmanın ardından ikinci yarıya büyük bir hırsla çıkan Galatasaray, 4 gol birden atarak unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından devre arasındaki konuşmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. İlk yarı performansından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirten Buruk, "Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncularım çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Aynı oyuna devam ettiğimizde kazanacağımızı söyledim. Önemli olan çok erken ikinci golü bulmamızdı. O öz güvenle üçüncü gol ve kırmızı kart geldi. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim buydu. Skor almak çok önemliydi. Bunun acısını daha önce yaşadık. Bu kez tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk" ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, Buruk'un soyunma odasındaki sözleri oyuncular üzerinde büyük etki yarattı.

Galatasaray, Okan Buruk, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • DORUĞUN GERZESİ DORUĞUN GERZESİ:
    valla ben bu söze kılımı kıpırdatmam . 9 16 Yanıtla
    muammer yıldız muammer yıldız:
    zaten sana söylemedi ?????? 4 0
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    20, yıldır ilk defa bu sene ülke puanına Hayri dokundu. nedir bu abartmalsr anlamiyorum 4 9 Yanıtla
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    geri kalan puanları Pendik Adanaspor Malatyaspormu topladı gundi 0 0
  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    Ulan sanki şampiyon olmuşlar abartmayın tarihin en kötü Juventus’u 5 4 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    Okan ile ne alakası var takım bireysel futbolcuların gününde olması ve şansında takımdan yana olmadı bu tarihi farkı çıkardı yoksa olanın katkısı hikaye yoksa her maç 1-0 olsun bizim olsun futbolu oynatan okanmı maçı aldı... 4 3 Yanıtla
  • 614154 614154:
    kendini bilmez diğer takım taraftarları boş konuşmayın galatasaray ,cityi interi yenen tarihin en iyi bodo glimtini yendi başarı asla tesadüf değildir 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Tanıyanınız oldu mu Sahur programında Kur’an okudu Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

10:38
Trump’tan skandal Türkiye hamlesi Suudi Arabistan’a baskı üstüne baskı yapmış
Trump'tan skandal Türkiye hamlesi! Suudi Arabistan'a baskı üstüne baskı yapmış
10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:04
Başrolde yine kaymakam var Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:57:55. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.