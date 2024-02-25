Mücadele nefes kesti! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi - Son Dakika
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Mücadele nefes kesti! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.

25.02.2024 17:49  Güncelleme: 18:18
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 mağlup etti.

Tarık Biberovic galibiyeti getirdi! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi

İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı. Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 yenilmişti.

Tarık Biberovic galibiyeti getirdi! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi
  • 1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
  • 2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda
  • 3. Periyot sonucu: Türkiye 19-17 İzlanda
  • 4. Periyot sonucu: Türkiye 22-28 İzlanda
Mücadele nefes kesti! Millilerimiz, İzlanda\'yı son saniyede devirdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Mücadele nefes kesti! Millilerimiz, İzlanda'yı son saniyede devirdi - Son Dakika

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