Tarsus İdman Yurdu olağanüstü genel kurulu yapıldı

Spor Toto TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kurulu yapıldı.
Belediye Nikah Salonundaki genel kurulda başkanlığa, seçime tek listeyle katılan önceki başkan Harun Şahin Kırbıyık kullanılan 93 oyun tamamını alarak yeniden seçildi.
Kırbıyık'ın yönetim kurulunda Ali İlk, Mehmet Almacı, Yakup Ateş, Cumali Kırbıyık, Erdoğan Aslan, Hasan Aküzüm, Kadir Ünlü, Özer Alp, Vedat Gönder, Muhammet Günkut, Mehmet Yazgünoğlu,Yusuf Tıbık, Doğukan Yıldır, Yasin Güney bulunuyor.
Kaynak: AA
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