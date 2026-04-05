Taşdemir: Play-off Hayalimizi Sürdürmek İstiyoruz

Esenler Erokspor maçından puansız ayrılan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir maçın ardından yaptığı açıklamada, "5 maçımız kaldı. İnşallah bu 5 maçı kazanıp arzuladığımız play-off'a girmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor'a evinde 3-1 mağlup olan Özbelsan Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Bizim için önemli ve kritik maçtı. Maça iyi başladık. İkinci yarıya da kötü başladık ama sonra tekrar elimizden geleni yaptık ve oyunun hakimiyetini elimize aldık. Yapamadık, uzun bir yoldan geldik. Şu anda bir fire verdik. 5 maçımız kaldı. İnşallah bu 5 maçı kazanıp arzuladığımız play-off'a girmek istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yiğidoları üzdük onlardan özür diliyoruz ama hayallerimizden vazgeçmesinler. Bizi desteklemeye devam etsinler. Uğur Çiftçi sadece cuma günü takımla idmana çıktı. Badji de perşembe günü aramıza katıldı, uzun süredir yoktu. Elimizdeki oyuncularla yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaybedilmiş bir şey yok"

Stadyumu dolduran taraftara teşekkür eden Taşdemir, "Ben geldiğimden beri böyle bir atmosfer görmedim. Tekrardan teşekkür ediyorum, taraftarımıza beklediklerini veremedik. Bizden vazgeçmesinler, biz hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz günden beri girdiğimiz yol çok zor ve dikenliydi. Şu anda kaybedilmiş bir şey yok. 5 maçımız var daha. Sivasspor'dan kimse vazgeçmesin. An gelir kötü günler geçirebiliriz ama Sivasspor her zaman Türk futbol tarihinin gediklisi olan bir camia. Ben taraftarımızdan özür diliyorum ama gerçekten bizden vazgeçmesinler. Bu takım birlik olduğu zaman başaramayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu. - SİVAS