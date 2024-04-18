Taşoluk Fatih Ortaokulu, Yıldızlar Okullararası Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu oldu

Spor

Tekirdağ'da heyecanla gerçekleştirilen Yıldızlar Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'daki Tasoluk Fatih Ortaokulu öğrencileri takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Güreş branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Taşoluk'ta her geçen gün yeni sporcular yıldızlaşmaya başlıyor. Taşoluk Fatih Ortaokulu'nun bu muhteşem başarısı, sadece sporculara değil, tüm okula ve şehre büyük bir gurur yaşattı. Öğrencilerimizin azmi, disiplinli çalışmaları ve fedakarlıkları bu zaferde büyük rol oynadı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Kasapğolu "Afyonkarahisarlı sporcularımız her zaman olduğu gibi bu şampiyonada da bizleri gururlandırdı. Başarılarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Antrenörlerimize ve velilerimize de emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcularımızı ve antrenörleri Yakup Yağcı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. - AFYONKARAHİSAR