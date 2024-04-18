Taşoluk Fatih Ortaokulu, Yıldızlar Okullararası Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu oldu

Tekirdağ'da heyecanla gerçekleştirilen Yıldızlar Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'daki Tasoluk Fatih Ortaokulu öğrencileri takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.
Güreş branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Taşoluk'ta her geçen gün yeni sporcular yıldızlaşmaya başlıyor. Taşoluk Fatih Ortaokulu'nun bu muhteşem başarısı, sadece sporculara değil, tüm okula ve şehre büyük bir gurur yaşattı. Öğrencilerimizin azmi, disiplinli çalışmaları ve fedakarlıkları bu zaferde büyük rol oynadı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Kasapğolu "Afyonkarahisarlı sporcularımız her zaman olduğu gibi bu şampiyonada da bizleri gururlandırdı. Başarılarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Antrenörlerimize ve velilerimize de emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Sporcularımızı ve antrenörleri Yakup Yağcı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. - AFYONKARAHİSAR
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, taraftarları Sapanca Gençlikspor maçına davet etti.
Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla eski kulünbü Juventus'a açtığı davayı kazandı. İtalyan devi, eski oyuncusu Ronaldo'ya 10 milyon euro tazminat ödeyecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı. Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takımın katıldığı müsabakalarda liderlik elde eden takım bir üst gruba terfi edecek. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF'nin Nevşehir'i tercih ettiğini belirtti.
Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na 7 ilden 34'ü kadın 124 posta dağıtıcısı katıldı. Yarışmada erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise İlknur Uçar birinci oldu. Başarılı olan posta dağıtıcıları Türkiye finalinde mücadele edecek.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti. Şırnak'a dönen Benek, ailesi, antrenörü ve kulüp başkanı tarafından çiçeklerle karşılandı. Benek, hedefinin 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak olduğunu belirtti. Antrenör Budak ise Pınar Benek'ten Dünya Şampiyonluğu beklediklerini ifade etti.
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