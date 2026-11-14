Tatil edilen Ümraniyespor-Boluspor maçı 10 Aralık'ta 56. dakika 30. saniyeden devam edecek

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanmaya başladıktan sonra olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle tatil edilen Eminevim Ümraniyespor- Boluspor maçı, 10 Aralık'ta tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki müsabaka, kaldığı koşul ve şartlarla 56. dakika 30. saniyeden itibaren başlayacak.

İki takım saat 15.30'da karşı karşıya gelecek.