Taurus Kış Golf Turnuvası'nın Şampiyonu Recep Turan - Son Dakika
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Spor

Taurus Kış Golf Turnuvası'nın Şampiyonu Recep Turan

Taurus Kış Golf Turnuvası\'nın Şampiyonu Recep Turan

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Taurus Kış Golf Turnuvası'nda şampiyonluğu Recep Turan kazandı. Turnuvada A grubu, B grubu ve kadınlar kategorilerinde de çeşitli ödüller sahiplerini buldu.

10.02.2025 12:54  Güncelleme: 12:55
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde Taurus Golf Kulübü tarafından düzenlenen Taurus Kış Golf Turnuvası'nın şampiyonu Recep Turan oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Golf Kulüp'te yapılan turnuvaya 70 amatör golfçü katıldı. Taurus Golf Kulübü üyelerinin yer aldığı turnuvanın şampiyonluğunu Recep Turan kazandı. A grubu kategorisinde ise Önder Akkayalı birinci, Mehmet Sönmez ikinci, Cengiz Gülmez üçüncü oldu. B grubu kategorisinde Yıldıray Öztürk birinciliği, Mustafa Türker ikinciliği, Emin Yolalan ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde birinciliği Selda Akın, ikinciliği Yurdanur Akkaşa, üçüncülüğü Yasemin Eren kazandı. Dereceye girenlerin ödüllerini turizmciler Cengiz Gülmez, Mehmet Aygün, Murat Yalçın, Ercan Çek ve Taurus Golf Kulübü'nün Onursal Başkanı Recep Turan verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Taurus Kış Golf Turnuvası'nın Şampiyonu Recep Turan - Son Dakika

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