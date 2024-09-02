Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Rahvan At Yarışları - Son Dakika
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Spor

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Rahvan At Yarışları

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Rahvan At Yarışları

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Tavas Ovasında renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Tavas Belediyesi ve Tavas Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları Tavas ovasında gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci Başkan Yardımcısı Osman Macit ve meclis üyeleriyle çok sayıda yarış sever düzenlenen yarışları yakından takip etti. Rahvan atların birincilik için mücadele ettiği yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Başkan Kadir Tatık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Atların Türk milleti için çok önemli olduğunu belirten ve yarışlar hakkında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 'At demek Türk demektir. Biz uzaya dahi çıksak atımız her zaman var olacaktır. Bizde bu etkinlikten dolayı onurluyuz, mutluyuz. Katılım çok güzel Türkiye'nin 7 bölgesinden izleyici ve yarışmacılar var. 134 tane at yarışacak burada. Geçmiş yıllara göre yüksek bir katılım var. Bizler de tüm ekiplerimizle buradayız işin arkasındayız. İnşallah sıkıntısız mutlu hak edenin kazandığı bir yarış olur' ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

02.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Tavas Ovasında renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Tavas Belediyesi ve Tavas Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları Tavas ovasında gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Tavas İlçe Başkanı Hasan Keçeci Başkan Yardımcısı Osman Macit ve meclis üyeleriyle çok sayıda yarış sever düzenlenen yarışları yakından takip etti. Rahvan atların birincilik için mücadele ettiği yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri Başkan Kadir Tatık ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Atların Türk milleti için çok önemli olduğunu belirten ve yarışlar hakkında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "At demek Türk demektir. Biz uzaya dahi çıksak atımız her zaman var olacaktır. Bizde bu etkinlikten dolayı onurluyuz, mutluyuz. Katılım çok güzel Türkiye'nin 7 bölgesinden izleyici ve yarışmacılar var. 134 tane at yarışacak burada. Geçmiş yıllara göre yüksek bir katılım var. Bizler de tüm ekiplerimizle buradayız işin arkasındayız. İnşallah sıkıntısız mutlu hak edenin kazandığı bir yarış olur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Rahvan At Yarışları - Son Dakika

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