Tavşanlı Belediyesi Okçuluk Kulübü sporcusu Seher Coşğun Türkiye şampiyonu oldu

Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden genç okçu Seher Coşğun, Türkiye şampiyonu olarak gurur kaynağı oldu.

Tavşanlı Belediyesi Okçuluk Kulübü sporcusu genç Seher Coşğun, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Müsabakasında Türkiye şampiyonu oldu.

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği Müsabakası heyecan dolu anlara sahne oldu. Bu prestijli yarışmada Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Seher Coşğun, genç kızlar A kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ve Okçuluk Antrenörü Rıdvan Karaboğa, genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir rol oynuyor. Seher Coşğun gibi başarılı sporcuların yetişmesi, kulübün özverili çalışmaları ve destekleri sayesinde mümkün oluyor. Kulüp, genç sporcuların başarısıyla gurur duyuyor ve Türk okçuluğunun geleceği için umut vadediyor. - KÜTAHYA