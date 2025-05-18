Tavşanlı\'da Galatasaray Coşkusu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ilan etmesi ve 5. yıldızı takması, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamalar için Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'na akın etti.

Tavşanlı'daki Galatasaraylılar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Şampiyonluk tezahüratları ve marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, ilçe sokaklarında tur atarak sevinçlerini paylaştı. Kutlamalar sırasında ilginç görüntüler ortaya çıkarken, taraftarların coşkusu gece geç saatlere kadar devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, Galatasaray'ın bu tarihi başarısını hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Taraftarlar, "Şampiyon Cim Bom Bom", "Şampiyon Galatasaray" sloganları atarak ve meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Kutlamalara katılan her yaştan Galatasaray taraftarı, bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çekti.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği üyeleri de bu kutlamalarda en başta yerini aldı. - KÜTAHYA