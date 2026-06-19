Tavşanlı'da şampiyonluk gecesi - Son Dakika
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Tavşanlı'da şampiyonluk gecesi

Tavşanlı\'da şampiyonluk gecesi
19.06.2026 14:40  Güncelleme: 14:41
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu dernek öncülüğünde düzenlenen geceyle kutlandı. Kaymakam, belediye başkan yardımcıları ve protokolün katıldığı etkinlikte marşlar söylendi, başkan Zeytinoğlu teşekkür konuşması yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu coşkulu bir geceyle kutlandı.

Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel şampiyonluk gecesi, Galatasaray'ın kuruluş yılını simgeleyen saat 19.05'te başladığ. Kutlamalarda, şampiyonluk marşları ve sarı-kırmızılı şarkılar hep bir ağızdan tek yürek olarak söylendi. Geceye Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç'in yanı sıra ilçe protokolü de katılarak taraftarların şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Gecede konuşma yapan Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği Başkanı Reşad Zeytinoğlu, elde edilen 26. şampiyonluğun gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizde, ilçemizde ve yurt dışında yaşayan tüm Galatasaray taraftarlarının şampiyonluğunu gönülden kutluyorum" dedi.

Zeytinoğlu ayrıca, Dünya Kupası grup maçlarında Cumartesi sabahı sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'na da başarılar diledi.

Dernek Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasının sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e de özel bir parantez açarak, Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği için gönderdiği tebrik videosundan dolayı teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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