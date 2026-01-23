Tavşanlı\'da ata sporu rahvan atçılık için anlamlı buluşma

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ata sporu rahvan atçılığın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla geniş katılımlı bir program düzenlendi.

Tavşanlı Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından Göbel Termal Tesisleri'nde organize edilen etkinlik, siyaset ve spor dünyasını bir araya getirdi. Programın ev sahipliğini yapan Tavşanlı Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uçar, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Ata sporumuzun gelişmesi ve bölgemizde hak ettiği değeri görmesi adına güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Göbel Termal'de gerçekleştirilen programa protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe; MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, Ülkü Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanı Murat Akkaya, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu katıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Rahvan at sporuna sadece sportif faaliyet olarak değil aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu ifade ederek bu konuda gerekli yatırımların devam edeceğini ifade etti.

İl Genel Meclis üyeleri ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu programda, geleneksel spor dallarının bölge turizmi ve kültürü üzerindeki etkisi vurgulandı. Katılımcılar, Tavşanlı ve çevresinde ata sporlarının gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Program, yerel kültürün korunması ve rahvan atçılığın bölgedeki potansiyelinin artırılmasına yönelik istişarelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA