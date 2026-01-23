Tavşanlı'da ata sporu rahvan atçılık için anlamlı buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tavşanlı'da ata sporu rahvan atçılık için anlamlı buluşma

Tavşanlı\'da ata sporu rahvan atçılık için anlamlı buluşma
23.01.2026 10:23  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen etkinlikte ata sporu rahvan atçılığın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla geniş katılımlı bir program gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte, rahvan at sporunun kültürel değeri vurgulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ata sporu rahvan atçılığın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla geniş katılımlı bir program düzenlendi.

Tavşanlı Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından Göbel Termal Tesisleri'nde organize edilen etkinlik, siyaset ve spor dünyasını bir araya getirdi. Programın ev sahipliğini yapan Tavşanlı Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan Uçar, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Ata sporumuzun gelişmesi ve bölgemizde hak ettiği değeri görmesi adına güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Göbel Termal'de gerçekleştirilen programa protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe; MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, Ülkü Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanı Murat Akkaya, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu katıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Rahvan at sporuna sadece sportif faaliyet olarak değil aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu ifade ederek bu konuda gerekli yatırımların devam edeceğini ifade etti.

İl Genel Meclis üyeleri ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu programda, geleneksel spor dallarının bölge turizmi ve kültürü üzerindeki etkisi vurgulandı. Katılımcılar, Tavşanlı ve çevresinde ata sporlarının gelişmesi için birlik ve beraberlik içerisinde gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Program, yerel kültürün korunması ve rahvan atçılığın bölgedeki potansiyelinin artırılmasına yönelik istişarelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Tavşanlı, Kütahya, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı'da ata sporu rahvan atçılık için anlamlı buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt "Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 10:34:21. #7.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da ata sporu rahvan atçılık için anlamlı buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.