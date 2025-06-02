Tavşanlı'da Satranç Gençlik Turnuvası'nın Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika
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Tavşanlı'da Satranç Gençlik Turnuvası'nın Şampiyonları Belirlendi

Tavşanlı\'da Satranç Gençlik Turnuvası\'nın Şampiyonları Belirlendi
02.06.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Satranç Gençlik Turnuvası'nda 18 ilden 250 sporcu yarıştı. Dereceye giren 20 sporcuya toplam 60 bin TL ödül verildi. Tavşanlı Belediye Başkanı, bu tür organizasyonların devam edeceğini açıkladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen ve 18 ilden 250 sporcunun katıldığı Satranç Gençlik Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Dereceye giren 20 sporcuya toplam 60 Bin TL ödül verildi.

Tavşanlı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Meteoroloji Sosyal Tesisleri'ndeki turnuva hafta sonu çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuvada çocukların heyecanına ailelerde ortak oldu. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından takvime alınan ve Kütahya İl Temsilciliği iş birliği ile düzenlenen turnuvada 18 ilden yaklaşık 250 öğrenci turnuvada ter döktü. Turnuvanın son gününde toplam 60 bin TL'lik para ödülü ve madalyalar sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmada 20 sporcu para ödülü almayı başardı.

Ödül törenine Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sert, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ile İrfan Güleç ve satranç sporuna gönül vermiş vatandaşlar katıldı.

Ödül töreninde konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, bu organizasyonu büyüterek sürdüreceklerini kaydetti. Derin "Tavşanlı'da düzenlediğimiz ve iki gün süren şampiyonada pırıl pırıl gençlerimizin mücadelesine şahit olduk. Bizim açımızdan son derece verimli bir turnuva oldu. Siz anne ve babaların heyecanını görmekte mutluluk verici. Bugün çok güzel dönüşler aldık. İnşallah gelecek yıllarda bu organizasyonu büyüterek devam ettirecek ve Türkiye'nin sayılı turnuvaları arasına sokacağız. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi .

Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Murat Arapoğlu ise Tavşanlı'nın çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını kaydetti. Arapoğlu "Kütahya genelinde yapılan bu tür satranç şampiyonaları gençlerimizin zihinsel gelişimine çok büyük katkı sağlıyor. Tavşanlı'da Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'in desteğiyle çok güzel bir turnuva düzenledik. İlçe Temsilcimiz Doğan Esen ve satranç hakemlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür büyük turnuvalarımız artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Tavşanlı'da satranç sporunun gelişimine çok büyük katkıları olan, sporcularını yarışmalara götüren ve okullarda seminer veren Tavşanlı Satranç Temsilcisi Doğan Esen ise şu ifadeleri kullandı;

"Tavşanlı'mızda böylesi büyük bir turnuvada görev almaktan onur duydum. Ailelerimizin heyecanını görmekte inanın çok güzel. Onların çocuklarına verdikleri destek ve inanç çok değerli. Satranç kültürünü geniş kitlelere yaydıkça daha zeki ve başarılı gençlerimiz olacak." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı'da Satranç Gençlik Turnuvası'nın Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika

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