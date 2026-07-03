Tavşanlı yaz okulları görkemli törenle kapılarını açtı - Son Dakika
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Tavşanlı yaz okulları görkemli törenle kapılarını açtı

Tavşanlı yaz okulları görkemli törenle kapılarını açtı
03.07.2026 14:46  Güncelleme: 14:48
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde belediye, milli eğitim ve gençlik spor müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen Yaz Okulları, düzenlenen törenle açıldı. Çocuklar yaz boyunca sportif ve sanatsal faaliyetlerle eğlenip öğrenecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çocukların yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Yaz Okulları" görkemli bir törenle açıldı.

Tavşanlı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, yüzlerce çocuk yaz boyunca hem eğlenecek hem de öğrenecek. Tavşanlı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Taha Pişkiner, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

Yaz okulları bünyesinde öğrencilere yönelik geniş bir yelpazede eğitimler sunulacak. Çocuklar, yaz tatili boyunca farklı branşlarda düzenlenecek sportif aktivitelerle fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, sanatsal faaliyetlerle de el becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Başkan Derin: "Çocuklarımızın Güzel Deneyimler Kazanmasını Temenni Ediyorum"

Program sonunda organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, çocukların gelişimine destek veren bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Derin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz iş birliğiyle düzenlediğimiz Yaz Okulları'nın açılışında çocuklarımız ve ailelerimizle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Yaz Okullarımızın çocuklarımıza güzel deneyimler kazandırmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm kurumlarımıza, eğitmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Protokol üyelerinin çocuklarla yakından ilgilendiği açılış programı, renkli görüntülerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tavşanlı yaz okulları görkemli törenle kapılarını açtı - Son Dakika

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