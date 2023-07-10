Galatasaray'dan ayrılması beklenen Taylan Antalyalı'ya ilk talip Samsunspor oldu - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrılması beklenen Taylan Antalyalı'ya ilk talip Samsunspor oldu

10.07.2023 09:40

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatasaray'a geri döndü. Ancak deneyimli orta saha Okan Buruk tarafından Avusturya kampına alınmadı. Samsunspor ile temaslarını sıklaştıran futbolcunun, sarı-kırmızılılardan ayrılması an meselesi.

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatsaray'a geri döndü. Ancak deneyimli orta saha Okan Buruk tarafından Avusturya kampına alınmadı. Samsunspor ile temaslarını sıklaştıran futbolcunun, sarı-kırmızılılardan ayrılması an meselesi.

MLS EKİPLERİYLE DE ADI ANILMIŞTI

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Taylan Antalya, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Adı daha önce MLS ekipleriyle de anılan futbolcu, Samsunspor ile görüşüyor.

TAYLAN'IN KARNESİ

Taylan Antalyalı geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla 32 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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Taylan Antalyalı, Galatasaray, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan ayrılması beklenen Taylan Antalyalı'ya ilk talip Samsunspor oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılması beklenen Taylan Antalyalı'ya ilk talip Samsunspor oldu - Son Dakika
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