Taylancı: "Hedefimiz 2 maçta 6 puan"

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana İdman Yurdu 2 hafta art arda deplasmana gidecek. Kulüp Başkanı Metin Taylancı, "2 maçta 6 puan alıp zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz" dedi.

Kadınlar Süper Ligi'ndeki Adana temsilcisi Adana İdman Yurdu ilk 5 haftada aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşmişti. Galibiyet serisinin ardından 2 hafta rakipleriyle berabere kalınca kısa bir düşüş yaşadıklarını söyleyen Başkan Metin Taylancı, "Cumartesi günü İstanbul'da Dudullu ile ardından çarşamba günü ise İzmir'de Konak ile oynayacağız. Hava şartlarının da elverişli olmasını istiyoruz. Bu iki maçta rakiplerimizi yenerek 6 puanla Adana'ya dönmek istiyoruz. Marlende iyileşti, hocamız da görev vermesi halinde oynayabilecek durumda" dedi. - ADANA