Tayyip Talha Sanuç'ta Yırtık!

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Beşiktaş, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." - İSTANBUL