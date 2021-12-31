TBESF Başkanı Muaz Ergezen'den yeni yıl mesajı Açıklaması

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyondan tarafından paylaşılan mesajda Ergezen, 2022 yılının tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Yeni yılın, TBESF ailesinin birlik ve beraberlik içinde hayallerine bir bir ulaşacağı başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni eden Ergezen, "2022 yılının daha başarılı, sağlık ve sıhhat dolu olmasını diler, yeni yılın tüm milletimize ve spor camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm sıkıntı keder ve elemlerin geride kaldığı bir sene olmasını dilediğim yeni yılda, tüm camiamızı, milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da yayımladığı yeni yıl mesajında, ampute camiasının yeni yılını kutladı. Çakmak mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha sonuna geldik. 2022 yılının Türk milleti, İslam alemi ve tün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2022 yılının başarı dolu, samimi, şefkat, hoşgörü içerisinde geçmesini diliyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum." temennisinde bulundu.