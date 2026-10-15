TBF, A Milli Kadın Takımı'nda İtalyan başantrenör Andrea Mazzon ile yollarını ayırdı

TBF, A Milli Kadın Takımı'nda İtalyan başantrenör Andrea Mazzon ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük yapan İtalyan Andrea Mazzon'la yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada Mazzon'a katkıları için teşekkür edilip gelecekteki kariyerinde başarılar dilendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı'nın İtalyan başantrenörü Andrea Mazzon'la yollarını ayırdığını bildirdi.
TBF'den yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Andrea Mazzon'a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA
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