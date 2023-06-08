TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki hakemleri sezon bitimine kadar dinlendirecek - Son Dakika
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TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki hakemleri sezon bitimine kadar dinlendirecek

08.06.2023 16:54

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki hakemlerin performansından memnun olmadığını açıkladı ve üç hakemi sezon sonuna kadar dinlendireceklerini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı açıklamada özellikle Fenerbahçe cephesinin tepki gösterdiği Anadolu Efes maçındaki hakemleri kızağa çekti.

"DÜDÜKLER MAÇIN SONUNA TESİR ETTİ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Kemal Dinçer tarafından yapılan açıklamada, "Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu'ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

"ÜÇ HAKEMİ SEZON SONUNA KADAR DİNLENDİRME KARARI ALINDI"

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır. Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır." ifadeleri kullanıldı.

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Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki hakemleri sezon bitimine kadar dinlendirecek - Son Dakika


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