TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

28.10.2024 19:17
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 101. yılında, bağımsızlık ve özgürlük meşalesi hala ilk günkü kadar parlak ve güçlü bir şekilde yanmaya devam ediyor. Milletimizin birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve kahraman ecdadımızın fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bize bırakılan en kıymetli emanet ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüdür.

Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca sahip olduğu en büyük emanet ve ortak geleceğimizin temel taşıdır. Bizlere düşen görev ise sadece bu emaneti korumakla kalmayıp, onu daha da ileriye taşımak, her alanda yeniliklerle zenginleştirerek gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır. Cumhuriyet Bayramı'mızın 101. yılını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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