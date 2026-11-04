TBF Başkanvekili Erdenay, Memişoğlu ile basketbol iş birliği konuştuğunu belirtti

TBF Başkanvekili Erdenay, Memişoğlu ile basketbol iş birliği konuştuğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBF Başkanvekili Harun Erdenay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti. Erdenay, ziyarette basketbol ve iş birliği olanaklarını konuştuklarını belirterek Memişoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Harun Erdenay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdenay, ziyaret sırasında basketbol ve iş birliği olanakları üzerine sohbet ettiklerini belirtti.
Erdenay, bakan Memişoğlu'na misafirperverliği için teşekkür etti.
Kaynak: AA
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