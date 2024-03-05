Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında organize ettiği U18 Bölge (Erkek-Kız) Şampiyonaları dün başladı. 19 farklı şehirde 126 takımın yer aldığı U18 Bölge Şampiyonalarında yaklaşık 1500 sporcu ter dökecek. Kayseri'de Erkekler Beyaz Grup maçları oynanacak.Kayseri'de ki mücadelelerde 8 takım ter dökecek.
U18 Bölge Şampiyonaları Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olmak üzere iki farklı grupta düzenlenecek. Kayseri Grubu'nda Adana Sertaş, Kahramanmaraş Gençlik, Konyaspor, Nevşehir Gençlik Hizmetleri, Niğde Belediyesi 51, Özel Erciyes Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Kayseri Volkan Aksoy Spor takımları mücadele edecek. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ilk gün maçlarının programı şöyle:
11.00-Volkan Aksoy-Adana Sertaş
13.00-Konyaspor-Kahramanmaraş Gençlik
15.00- Özel Erciyes Koleji-Niğde Belediyesi 51
17.00-Nevşehir Gençlik Hizmetleri-Tarsus Amerikan Koleji - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › TBF U18 Bölge Şampiyonaları Kayseri'de Başladı - Son Dakika
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını yenerek Dörtlü Final'e yükselmeyi hedefliyor. İlk maçı kazanan ÇBK Mersin, deplasmandaki rövanşı kaybetmesine rağmen son maçta taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptan Sinem Ataş, Final Four'a kalma inancını dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan kadroda yer alan oyuncularla birlikte 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası 2. tur maçlarına hazırlanmak üzere kampa girecek. İlk maçını İspanya ile yapacak olan milli takım, ardından Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak.
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 4. hafta mücadelesinde Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak. Karşıyaka, grupta 3. sırada yer alırken, Peristeri ise son sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak.
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