TBF U18 Bölge Şampiyonaları Kayseri\'de Başladı

Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında organize ettiği U18 Bölge (Erkek-Kız) Şampiyonaları dün başladı. 19 farklı şehirde 126 takımın yer aldığı U18 Bölge Şampiyonalarında yaklaşık 1500 sporcu ter dökecek. Kayseri'de Erkekler Beyaz Grup maçları oynanacak.Kayseri'de ki mücadelelerde 8 takım ter dökecek.

U18 Bölge Şampiyonaları Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olmak üzere iki farklı grupta düzenlenecek. Kayseri Grubu'nda Adana Sertaş, Kahramanmaraş Gençlik, Konyaspor, Nevşehir Gençlik Hizmetleri, Niğde Belediyesi 51, Özel Erciyes Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Kayseri Volkan Aksoy Spor takımları mücadele edecek. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ilk gün maçlarının programı şöyle:

11.00-Volkan Aksoy-Adana Sertaş

13.00-Konyaspor-Kahramanmaraş Gençlik

15.00- Özel Erciyes Koleji-Niğde Belediyesi 51

17.00-Nevşehir Gençlik Hizmetleri-Tarsus Amerikan Koleji - KAYSERİ