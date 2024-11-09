Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls CO Basket- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 80-89
Gaziantep Basketbol- Fenerbahçe Koleji Novotel: 80-82
Carpartner TED Ankara Kolejliler- Konya Büyükşehir Belediyespor: 82-86
iLab Basketbol-Finalspor: 89-78
Son Dakika › Spor › TBL 10. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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