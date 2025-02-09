Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasına 4 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Pizzabulls Co Basket: 74-70
Carpartner TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor: 85-81
Çayırova Belediyesi- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78-108
Bandırma Bordo Basketbol- MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 60-67
Son Dakika › Spor › TBL 24. Haftası: Heyecan Dolu Maçlar - Son Dakika
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