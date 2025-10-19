TBL 6. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 93-89
Darüşşafaka Lassa- Konya Büyükşehir Belediyespor: 69-94
TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol: 86-87
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor: 85-80
