Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasına, 4 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Pizzabulls CO Basket-OGM Ormanspor: 73-88
Fenerbahçe Koleji Novotel- Esenler Erokspor: 63-78
MKE Ankaragücü İkon Menkul- Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 91-78
Haremspor- Gaziantep Basketbol: 85-69
Son Dakika › Spor › TBL 7. Haftada 4 Maç Geride Kaldı - Son Dakika
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