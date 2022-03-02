TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Nielsen'le telefonda görüştü - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Viktorija Cmilyte-Nielsen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nielsen, Türkiye'nin "Ukrayna- Rusya kriziyle" ilgili attığı adımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Şentop ise mevkidaşına yaklaşımından dolayı teşekkür ederek Türkiye'nin, kriz ortaya çıkmaya başladığı günlerden bu yana birçok muhatabıyla bu konuyu görüştüğünü söyledi.

Bunun sadece iki ülke arasındaki bir krizden ibaret olmadığını vurgulayan Şentop, "Bu kriz bölgesel bir tehdit oluşturmaktadır. Bütün bölge ülkeleri bakımından, hatta Avrupa bakımından, belki dünya barışı için tehdittir." dedi.

Krizin, bir çatışmaya, savaşa dönüşmeden müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki görüşünü bir araya geldiği muhataplarına ilettiğini kaydeden Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi her zeminde ifade ediyoruz. Uluslararası platformda, ikili boyutta elimizden gelen desteği veriyoruz." diye konuştu. Şentop, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin de müttefikleriyle yakın dayanışma halinde olduğunu söyledi.

Şentop, Belarus'taki görüşmelerin özellikle insani açıdan önemine işaret ederek "Biz acilen kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasını da arzu ediyoruz. Temennimiz, diyalog kanalının etkin bir şekilde işlenmesi ve sonuç vermesidir." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, 23 Nisan'da TBMM'nin kuruşlunun 102. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında bir satranç şampiyonası düzenlendiğini anımsatarak Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonluğu bulunan mevkidaşı Nielsen'i Türkiye'ye davet etti.