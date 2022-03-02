TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Nielsen'le telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Nielsen'le telefonda görüştü

02.03.2022 20:47
TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Nielsen'le telefonda görüştü

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Viktorija Cmilyte-Nielsen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Viktorija Cmilyte-Nielsen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nielsen, Türkiye'nin "Ukrayna- Rusya kriziyle" ilgili attığı adımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Şentop ise mevkidaşına yaklaşımından dolayı teşekkür ederek Türkiye'nin, kriz ortaya çıkmaya başladığı günlerden bu yana birçok muhatabıyla bu konuyu görüştüğünü söyledi.

Bunun sadece iki ülke arasındaki bir krizden ibaret olmadığını vurgulayan Şentop, "Bu kriz bölgesel bir tehdit oluşturmaktadır. Bütün bölge ülkeleri bakımından, hatta Avrupa bakımından, belki dünya barışı için tehdittir." dedi.

Krizin, bir çatışmaya, savaşa dönüşmeden müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki görüşünü bir araya geldiği muhataplarına ilettiğini kaydeden Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi her zeminde ifade ediyoruz. Uluslararası platformda, ikili boyutta elimizden gelen desteği veriyoruz." diye konuştu. Şentop, Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin de müttefikleriyle yakın dayanışma halinde olduğunu söyledi.

Şentop, Belarus'taki görüşmelerin özellikle insani açıdan önemine işaret ederek "Biz acilen kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasını da arzu ediyoruz. Temennimiz, diyalog kanalının etkin bir şekilde işlenmesi ve sonuç vermesidir." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, 23 Nisan'da TBMM'nin kuruşlunun 102. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında bir satranç şampiyonası düzenlendiğini anımsatarak Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonluğu bulunan mevkidaşı Nielsen'i Türkiye'ye davet etti.

YORUMLAR
500
Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: 'Ukraynalılar, Avrupa değerleri için savaşıyor' Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: 'Ukraynalılar, Avrupa değerleri için savaşıyor' TBMM Başkanı Şentop'tan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması TBMM Başkanı Şentop'tan 28 Şubat paylaşımı Açıklaması

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Litvanya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Nielsen'le telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Meclis Başkanı Nielsen'le telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement