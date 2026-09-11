TDSF seçiminde 3 aday yarışacak, Korkmaz 70 delege imzasıyla güven tazelemek istiyor - Son Dakika
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TDSF seçiminde 3 aday yarışacak, Korkmaz 70 delege imzasıyla güven tazelemek istiyor

TDSF seçiminde 3 aday yarışacak, Korkmaz 70 delege imzasıyla güven tazelemek istiyor
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Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda 20 Eylül'de Ankara'da yapılacak seçim öncesi 3 isim başkanlığa aday oldu. Mevcut başkan Barış Korkmaz 70 delegenin oyunu alırken Zafer Coşkun 39'da kaldı, Halis Altay da 18 imzayla adaylık hakkı elde etti.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, seçimde yeni aday olduğunu ve güven tazelemek istediğini belirterek, diğer adaylara başarılar diledi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Olağan Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi 3 isim başkanlığa aday oldu. Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki başvuru kabul toplantısında mevcut başkan Barış Korkmaz, kulüp delegelerinin 70'inin oyunu alırken diğer adaylardan Zafer Coşkun 39'da kaldı, Halis Altay da imza sınırı olan 18 sayısını bularak adaylık hakkını elde etti.

Mali genel kurul ve seçim, 20 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak ve 2028'e kadar TDSF'yi yönetecek isim belli olacak.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, güven tazelemek istediğini söyleyerek, diğer adaylara başarılar diledi. Korkmaz, seçimlerin en demokratik ortamda gerçekleşmesi için federasyon olarak üzerlerine düşen tüm görevi de yerine getireceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Barış Korkmaz, Türkiye, Ankara, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TDSF seçiminde 3 aday yarışacak, Korkmaz 70 delege imzasıyla güven tazelemek istiyor - Son Dakika

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