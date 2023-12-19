Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi Antalya\'da düzenlenecek

Team Türkiye Olimpik Sporcular Zirvesi, 20-24 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından gerçekleştirilecek organizasyona, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena ev sahipliği yapacak.

Zirvede, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan ve madalya kazanma potansiyeli bulunan milli sporcular ile milli takım antrenörleri bir araya gelecek.

Atıcılık, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, modern pentatlon, tekvando, yelken branşlarından sporcu ve antrenörlerin katılacağı kamp programı boyunca bireysel antrenman, takım ruhu oluşturma, bilgilendirme, iletişim başlıklarında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yarın yapılacak açılış etkinliğine, TMOK Sporcu Komisyonu Başkanı olan milli voleybolcu Eda Erdem Dündar da katılacak.