Adana'da gerçekleştirilen Techno 293 Yelken Yarışları sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyonda son gün yarışları, Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirildi.

Güneşli hava ve elverişli rüzgar eşliğinde düzenlenen yarışlarda 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde 19 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda 13 yaş kategorisinde Deniz Bolatlı birinci, Selim Hüseyin Atınç ikinci, Defne Kızılırmak üçüncü oldu.

15 yaş kategorisinde Hamza Toprak Konuşkan birinciliği, Rıfat Deniz Oğuz ikinciliği, Çınar Kızılırmak üçüncülüğü elde etti.

17 yaş kategorisinde ise Kuzey Dündar birinciliğe, Kaan Alp İnan ikinciliğe, Emir Efe Yıldırım üçüncülüğe ulaştı.