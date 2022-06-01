Tecrübeli voleybolcu Buket Yılmaz, Bolu Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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Tecrübeli voleybolcu Buket Yılmaz, Bolu Belediyespor'a transfer oldu

01.06.2022 10:19
Tecrübeli voleybolcu Buket Yılmaz, Bolu Belediyespor'a transfer oldu

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, tecrübeli smaçör Buket Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, tecrübeli smaçör Buket Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Buket, Bolu Belediyespor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Sigortashop Kadınlar 1. Ligi takımlarından Mihalıççık'da forma giyen 28 yaşındaki Buket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni sezonda Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Bolu Belediyespor'da forma giyeceğim için çok mutluyum. Uzun süredir bu fırsatı bekliyordum." dedi.

Yeni takımı ile önce Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı hedeflediğini vurgulayan Buket, "Ardından da ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir dereceyle bitirerek Bolu'ya Avrupa takımlarını getirmek istiyoruz. Bunun içinde tüm Bolu'daki voleybolseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Bana güvendikleri için kulüp başkanımız Sinan Barut ve antrenörümüz Salih Yergin'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 17 yaş altı milli takımıyla Avrupa şampiyonluğu bulunan Buket, 18 yaş altı milli takımıyla da birer dünya ve Avrupa Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

Buket Yılmaz, voleybol, Milli, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli voleybolcu Buket Yılmaz, Bolu Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika


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