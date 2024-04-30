TED Düzce Koleji Öğrencileri Küçük Kızlar Tenis Türkiye Finallerine Gidiyor

TED Düzce Koleji öğrencileri Sare Nil Karaca ve Nil Efnan Temur küçük kızlar tenis müsabakaları Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
Kocaeli'de gerçekleştirilen Küçük Kızlar Tenis Grup Müsabakalarına katılan TED Düzce Koleji öğrencileri Sare Nil Karaca ve Nil Efnan Temur grup maçlarını başarıyla tamamlayıp Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
TED Düzce Koleji yönetiminden yapılan açıklamada "Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - DÜZCE
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