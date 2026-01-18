Tedesco\'dan 61 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncular Anderson Talisca (2), ve Anthony Musaba getirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilki başardı. İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold (1964/65)'un ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör olmayı başardı.
Fenerbahçe, söz konusu 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirirken, 1964/65'te ise şampiyon olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
