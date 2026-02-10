Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakalaması sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği yanıt dikkat çekti.
Basın toplantısında yöneltilen, "Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Tedesco'nun yanıtı kısa ve net oldu. Deneyimli teknik adam, bu başarıyı tek kelimeyle değerlendirdi: "Maşallah."
Tedesco'nun esprili ve sade yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı lacivertli taraftarlar bu ifadeyi takımın yükselen formunun sembolü olarak yorumladı.
Son Dakika › Spor › Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)