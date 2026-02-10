Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt - Son Dakika
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt

Tedesco\'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
10.02.2026 14:34  Güncelleme: 14:43
Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakaladı. Teknik Direktör Tedesco, bu durumla ilgili sorulan bir soruya ''Maşallah'' yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakalaması sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği yanıt dikkat çekti.

SORUYA KISA VE NET CEVAP

Basın toplantısında yöneltilen, "Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Tedesco'nun yanıtı kısa ve net oldu. Deneyimli teknik adam, bu başarıyı tek kelimeyle değerlendirdi: "Maşallah."

GÜNDEM OLDU

Tedesco'nun esprili ve sade yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı lacivertli taraftarlar bu ifadeyi takımın yükselen formunun sembolü olarak yorumladı.

  • tekeler61 tekeler61:
    maşallah Türkçe değil ki Arapça bir kelimedir yinede aferin. 5 0 Yanıtla
    Salih Akinci Salih Akinci:
    maşallah Arapça kökenli , internasyonel bir kelimedir. Müslüman toplumlar ayrı diller konuşmasına rağmen herkes aynı şekilde kullanır ve anlamını bilir. Mesela Terminal, gibi. 1 0
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Adam ya soylicek kelime yok. 1 0 Yanıtla
