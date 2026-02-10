Tedesco\'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt

Fenerbahçe'nin kulüp tarihinde ilk kez 21 maçlık namağlup seri yakalaması sonrası Teknik Direktör Tedesco'nun verdiği yanıt dikkat çekti.

SORUYA KISA VE NET CEVAP

Basın toplantısında yöneltilen, "Fenerbahçe kulüp tarihinde ilk kez 21 maçta namağlup. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Tedesco'nun yanıtı kısa ve net oldu. Deneyimli teknik adam, bu başarıyı tek kelimeyle değerlendirdi: "Maşallah."

GÜNDEM OLDU

Tedesco'nun esprili ve sade yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı lacivertli taraftarlar bu ifadeyi takımın yükselen formunun sembolü olarak yorumladı.