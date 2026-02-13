Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev - Son Dakika
Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev

Tedesco\'dan Milan Skriniar\'a özel görev
13.02.2026 15:32
Tedesco\'dan Milan Skriniar\'a özel görev
Trabzonspor derbisi öncesi Domenico Tedesco, Milan Skriniar'a Paul Onuachu'yu durdurma görevi verdi; orta sahada da bire bir markaj planı hazırlandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kritik mücadele öncesi planlarını netleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, savunmanın lideri Milan Skriniar'a özel görev verdi.

"OSIMHEN'İ DURDURDUN, SIRA ONUACHU'DA"

Şampiyonluk yarışındaki en önemli virajlardan biri olarak görülen derbi öncesi oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan Tedesco'nun, Paul Onuachu'ya karşı savunma sorumluluğunu Skriniar'a teslim ettiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın kaptanına, "Osimhen'i durdurdun, şimdi sıra Onuachu'da" diyerek Nijeryalı golcüye adım attırmamasını istediği belirtildi.

Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev

GUENDOUZI'YE DE ÖZEL TALİMAT

Tedesco'nun orta sahada da özel plan yaptığı ifade edildi. İtalyan teknik adamın, Guendouzi'den Muçi'ye alan bırakmamasını isteyerek "Gölgesi gibi takip edeceksin" talimatını verdiği aktarıldı.

DEV MAÇ YARIN

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Domenico Tedesco, Milan Skriniar, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Arat Ali Arat:
    valla Trabzon içinizden geçecek vaziyet alın 5 7 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    bizim sizin icinizden geçtiğimiz gibimi 0 0
  • Emre Osman Emre Osman:
    oster voldeye verseydin ya o görevi nede olsa dokunulmazlığı var kartta görmüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev - Son Dakika
