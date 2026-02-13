Tedesco\'dan Milan Skriniar\'a özel görev

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kritik mücadele öncesi planlarını netleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, savunmanın lideri Milan Skriniar'a özel görev verdi.
Şampiyonluk yarışındaki en önemli virajlardan biri olarak görülen derbi öncesi oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan Tedesco'nun, Paul Onuachu'ya karşı savunma sorumluluğunu Skriniar'a teslim ettiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın kaptanına, "Osimhen'i durdurdun, şimdi sıra Onuachu'da" diyerek Nijeryalı golcüye adım attırmamasını istediği belirtildi.
Tedesco'nun orta sahada da özel plan yaptığı ifade edildi. İtalyan teknik adamın, Guendouzi'den Muçi'ye alan bırakmamasını isteyerek "Gölgesi gibi takip edeceksin" talimatını verdiği aktarıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup etmişti.
