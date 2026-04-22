Tedesco: Gol Atamazsanız Tura Geçmek Zor

22.04.2026 01:42
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi. Tedesco, maç sonrası eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından, "Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Çaykur Rizespor maçında 2-2'ye getiren golü yemiş olmak bizim için büyük bir darbe, büyük bir yumruk gibiydi. Bugün maçın ilk dakikalarında da bunu hissedebildik. Takım maça yavaş bir başlangıç yaptı. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Süre geçtikçe, dakikalar geçtikçe takım daha iyi bir görüntü sergiledi. Bana göre en iyi oynadığımız periyot uzatmaların ilk yarısıydı. Uzatmaların ilk yarısındaki 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Rakibi geriye gömdük, topu çevirmeyi başardık, yön değiştirdik, Pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Bir üst tura çıkmanız çok zor olur. Çünkü 120 dakika oynanıyor maç ve dolayısıyla siz gol atamadıktan sonra tabii ki bir penaltıdan veya bir kontrataktan veya bir duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi belki 5 tane net pozisyonu değerlendiremememizdi" şeklinde konuştu.

Bugünkü oyun sisteminin 4-3-3 olduğunu, İsmail Yüksek'in de süre almasını istediklerini ifade eden Tedesco, "Maç ritmi yoktu, artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi. Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini '8,5' diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman '10' bile oynayabilir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

